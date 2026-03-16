Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup'un 25. haftasında oynanan Osmaniyespor FK-Ağrı 1970 Spor karşılaşması öncesinde, yoğun yağış nedeniyle sahada oluşan su birikintilerini taraftar ve görevliler temizledi.

TFF 3. Lig 2. Grup 25. haftasında Osmaniyespor FK, Cevdetiye Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Ağrı 1970 Spor'u 2-0 mağlup etti. Yoğun yağış nedeniyle sahada oluşan su birikintileri sebebiyle karşılaşma yaklaşık 15 dakika gecikmeli başladı. Maçın oynanabilmesi için taraftarlar ve stadyum görevlileri sahaya girerek çekçeklerle biriken suları temizledi. Tribünlerden sahaya inen taraftarların görevlilerle birlikte suyu temizlemesi, futbolseverlerden alkış aldı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından saha oynanabilir hale getirilirken karşılaşma başlatıldı.

Mücadelede etkili bir oyun ortaya koyan Osmaniyespor FK, bu galibiyetle puanını 38'e yükselterek ligde 4. sıraya yerleşti ve üst sıralar için iddiasını sürdürdü.