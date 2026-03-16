Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından huzurevi sakinleri, koruyucu aileler ve çocuklar için düzenlenen iftar programına katılarak Ramazan ayının manevi iklimini katılımcılarla birlikte paylaştı.

Zonguldak Merkez Huzurevinde gerçekleştirilen programa; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu Hanımefendi, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer Hanımefendi, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, il ve ilçe protokolü, huzurevi yönetimi, huzurevi sakinleri ve koruyucu aileler katıldı. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen programda katılımcılar, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ruhunu aynı sofrada buluşarak yaşadı.

İftar programı kapsamında huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, program sonrası yaptığı konuşmada şu ifadeleri dile getirdi:

'Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminde kıymetli büyüklerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı iftar programının düzenlenmesine vesile olan başta Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Sayın Mehmet Türkmen Köse olmak üzere İl Müdürlüğümüzün kıymetli ailesine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün bizlerle bir arada bulunma nezaketini gösteren, yaşlılarımızla ve çocuklarımızla her zaman yakından ilgilenen Sayın Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'na şükranlarımı arz ediyorum. Bizler için büyüklerimiz; tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran en kıymetli hazinelerimizdir. Huzurevinde yaşayan değerli büyüklerimizin sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk içinde bir ömür sürmelerini temenni ediyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesi olarak her zaman onların yanında olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Bugün aynı sofrada bir araya geldiğimiz koruyucu ailelerimiz ve kıymetli evlatlarımız da toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden birini temsil etmektedir. Sevgi, merhamet ve fedakârlıkla çocuklarımıza sıcak bir yuva olan koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür ediyor; çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu geleceğe erişmelerini temenni ediyorum. Onların yüzlerindeki tebessüm, yarınlarımız adına en büyük umudumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli büyüklerimizin, koruyucu ailelerimizin, çocuklarımızın ve Zonguldaklı hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şeriflerini gönülden tebrik ediyor; inşallah önümüzdeki hafta huzur ve sevinç içinde kavuşacağımız Ramazan Bayramı'nın başta değerli büyüklerimiz olmak üzere aziz milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.'

Program, huzurevi sakinleri ve protokol üyelerinin samimi sohbetleri ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.