Zonguldak Garı, 'Vagon Sahne Projesi' kapsamında tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapacak.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda; TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş. ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje ile tren vagonları sahneye dönüştürülüyor.

6 Mayıs'ta iki farklı oyun

Etkinlikler, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Program:

13.00: Masal Treni (Çocuk Oyunu)

20.00: Komşu Köyün Delisi (Yetişkin Oyunu)

Proje ile demiryolu hattı üzerindeki illerde kültürel etkinliklerin artırılması ve tiyatronun daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Yetkililer, vatandaşları bu farklı ve özel tiyatro deneyimini yaşamaya davet etti.