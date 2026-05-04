Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ev sahipliğinde, Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bu Toprağın Sesleri' adlı Türk halk müziği konseri, dinleyicilere hem duygusal hem de coşku dolu anlar yaşattı.

Farabi Kampüsünde yer alan Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konser, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer Hanımefendi, Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürü Uygar Keskin, il ve ilçe protokol üyeleri, akademik ve idari personel ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış konuşmasının ardından sahne alan koro ekibi, Türk halk müziğinin seçkin eserlerini ustalıkla icra ederek dinleyicilerden büyük alkış aldı. Salonu dolduran sanatseverler, türkülere zaman zaman eşlik ederek gecenin coşkusunu hep birlikte paylaştı. Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan eserler, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Program sonunda koro ekibine çiçek takdim edildi. Ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.

Rektör Özölçer: 'Türkülerimiz ve Şarkılarımız, Milletimizin Ortak Hafızasıdır'

Konserin ardından değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sanatın toplumsal birlik ve kültürel süreklilik açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şu ifadeleri dile getirdi:

'Bu Toprağın Sesleri adlı bu anlamlı programda, kültürümüzün en önemli taşıyıcı unsurlarından biri olan Türk halk müziğini hep birlikte dinlemek bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Türkülerimiz, şarkılarımız; milletimizin hafızasını, sevinçlerini, hüzünlerini ve ortak değerlerini geleceğe taşıyan en kıymetli miraslarımızdandır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bizler; sadece bilimsel üretimi değil, aynı zamanda kültür ve sanat alanındaki gelişimi de en az onun kadar önemli görüyoruz. Çünkü sanat, bireyin estetik dünyasını zenginleştirirken toplumsal bağları da güçlendiren evrensel bir dildir. Bu duygu ve düşüncelerle böylesine anlamlı bir organizasyona emek veren Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ailesine, değerli koro ekibine ve bizleri yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere gönülden teşekkür ediyorum. Kültürü ve sanatı yaygınlaştıran Üniversitemiz, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye, kültürel değerlerimizi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edecektir.'