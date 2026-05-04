Kozlu Belediye Meclisi'nin 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirilen 1. oturumunda çeşitli gündem maddeleri görüşüldü.

Kozlu Belediye Meclisi'nde yoklama ve açılışın ardından gündem maddeleri okunarak bir önceki toplantıya ait tutanak özeti görüşüldü. Toplantıda 2025 yılı gelir gider kesin hesabı oy birliği ile kabul edildi.

Gelirler Müdürlüğü'nün 'Belediyemiz İktisadi ve Sosyal Tesislerindeki Uygulanacak Fiyat Tarifelerinin Belirlenmesi' ile ilgili talebi görüşülerek düzenleme yapılmak üzere değerlendirmeye alındı. 'Su Aboneliği Güvence Bedelinin İadesi' ile ilgili madde ise oy birliği ile kabul edildi.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün 'Zonguldak İçme Suyu Tüneli ve Kanal İnşaatı Protokolü' ile ilgili talebi ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 'Toplu Taşıma Ücretlerine Zam' talebi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda ayrıca gündem dışı madde de görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Belediye Meclisi'nin ikinci oturumunun ilerleyen günlerde yapılacağı öğrenildi.