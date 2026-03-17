Hatay'da lise öğrencileri, 3 mahalle bakkalındaki 10 depremzede ailenin borcunu ödedi.

Kent merkezi Narlıca Mahallesi'ndeki Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ramazan ayında gönülleri fetheden davranışta bulundu. Osmanlı mirası zimem defteri geleneğini yaşatmak isteyen öğrenciler, harçlıklarıyla biriktirdikleri 30 bin TL'yle Narlıca Mahallesi'ndeki 3 bakkalda toplam 10 depremzede ailenin borcunu ödedi. Bakkal defterini yakan öğrenciler, davranışlarıyla gönülleri fethetti.

'Bu para öğrenci arkadaşlarımın harçlıklarından biriktirdikleriyle toplandı'

Öğrencilerden İsmail Açıkel, arkadaşlarıyla topladıkları 30 bin TL'yle 10 ailenin borcunu ödediklerini ifade ederek, 'Osmanlı'dan günümüze kadar gelen zimmem defteri geleneğini yaşatmak için mahalle bakkalımıza geldik. Bakkalımızdaki borcu ödedik. Toplamda 10 ailenin 30 Bin TL'lik borç ödedik. Bu para öğrenci arkadaşlarımın kendi harçlıklarından biriktirdikleriyle toplandı. Güzel bir ayda güzel bir hayır işlediğimiz ve bunu kendi cebimizden karşıladığımız için mutluyuz' dedi.

'6 Şubat depreminden etkilenen ailelerin borçlarını ödemeye geldik'

Hüseyin Algaç da, depremden etkilenen ailelerin borçlarını ödediklerini söyleyerek, '6 Şubat depreminden etkilenen ailelerin borçlarını ödemeye geldik. İnşallah bu hayrımız devam edecek. Üstümden bir yük kalktığını hissediyorum ve mutluyum. Kimin borcunu ödediğimizi bilmiyoruz, ne alan ne de veren birbirini gördü güzel bir duygu' diye konuştu.

'Depremden beri borcunu ödeyemeyen birkaç ailemizin borcunu ödediler'

Bakkal Necla Güllü, öğrencileri davranışlarından ötürü tebrik ederek, 'Öğrencilerimiz depremden beri borcunu ödeyemeyen birkaç ailemizin borcunu ödediler. Öğretmenlerinden, ailelerinden böyle evlatlar yetiştirdikleri için Allah razı olsun. Müşterilerimiz borçları ödendiği için mutlu oldular' dedi.