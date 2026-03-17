Hatay'ın Antakya ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde; uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar da Zülüflühan Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 106,98 gram Metamfetamin, 1 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 4 Adet Fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli S.K yakalanarak gözaltına alındı ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.