Hatay'ın Defne ilçesinde bahis oynatıldığı belirlenen adrese polis'ten şok baskın. Bahis oynadıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yasa dışı bahis oynanmasını önlemeye yönelik çalışmalarda: Defne ilçesi Harbiye Mahallesinde bulunan bir adreste bahis oynatıldığı belirlendi. Yapılan operasyonda; ikamette , D.Ç., Y.G., Y.M. ile S.M. isimli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.M. ile D.Ç. tutuklandı, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.