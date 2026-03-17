Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçesinde haklarında adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kaçakçılık suçundan 2 ayrı dosyadan toplamda 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 100 TL adli para cezasıyla aranan, ayrıca aracına 47 bin 57 TL trafik cezası uygulanan İ.K. Defne'de yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.