Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçesinde haklarında adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kaçakçılık suçundan 2 ayrı dosyadan toplamda 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 100 TL adli para cezasıyla aranan, ayrıca aracına 47 bin 57 TL trafik cezası uygulanan İ.K. Defne'de yakalanarak gözaltına alındı.

Defne'de bahis oynayanlara suçüstü; 4 gözaltı
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA