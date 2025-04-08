Defne Belediyesi’nde meclis üyelerinin katılımıyla Nisan ayı belediye meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı; belediye binası toplantı salonunda yapıldı. İlçenin kalkınması ve çehresinin değişmesine yönelik alınan kararlar mecliste kabul edildi.

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ederek "Toplantıda aldığımız kararların Defne’mize ve tüm vatandaşlarımıza faydalı olmasını temenni ediyorum. Kentimizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için projelerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.