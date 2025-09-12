Defne Belediyesi, kentin her mahallesinde temizlik çalışmalarını sürdürerek yaşana bilirliği arttırıyor.

Depremin izlerinin silindiği Defne’de temizlik ekipleri çalışmalarını günün ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar aralıksız sürüyor.

Defne Belediyesi ekipleri; cadde, sokak ve ortak kullanım alanlarında çöp toplama, yıkama ve genel hijyen çalışmalarını planlı ve kesintisiz biçimde yürüterek ilçemizin temizliğini büyük bir titizlikle sağlıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, "Vatandaşlarımızın daha yaşanabilir bir çevrede huzurla yaşamaları için yürüttüğümüz bu çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" dedi.