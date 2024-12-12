Bel ağrısı şikayetiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’ne başvuran Aysel Tütüncü, başarılı ameliyatla ağrılarından kurtuldu. Üst düzey bel darlığı teşhisi konulan Tütüncü, uygulanan cerrahi müdahale sayesinde yeniden sağlığına kavuştu.

İEÜ Medical Point Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Özgür İsmailoğlu “Aysel Hanım, kliniğimize şiddetli bel ve bacak ağrıları şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, hastamıza üst düzey bel darlığı teşhisi koyduk. Bu rahatsızlık, yürüme mesafesini neredeyse 50 metreye kadar düşürmüş, yaşam kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkilemişti. Aysel Hanım’ın yaşadığı ağrı, dayanılmaz bir boyuttaydı.” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Özgür İsmailoğlu, “Ameliyatta, daralmış olan omurilik kanalını genişlettik. Yaklaşık 15 santimetrelik bir kesi ile gerçekleştirilen açık ameliyat, yaklaşık 15-20 santimetrelik bir kemik dokusunun kaldırılmasını gerektirdi. Bu nedenle, omurganın stabilitesini sağlamak ve ileride kayma ya da ağrı oluşumunu engellemek için platin taktık.” dedi.

Birinci günde ayağa kalktı

Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Özgür İsmailoğlu, “Aysel Hanım’ın operasyon sonrası ağrıları belirgin şekilde azaldı ve hasta kendini çok daha rahat hissetmeye başladı. Hastamızı ameliyatın birinci gününde ayağa kaldırdık ve yürüyüşlerine başladı. Bu tür ameliyatlardan sonra hastaların endişe etmesine gerek yok, doğru cerrahi teknik ve iyi bir rehabilitasyon süreci ile hastalarımız normal yaşamlarına hızla dönebilirler.” şeklinde konuştu.

Ameliyat sonrası iyileşme sürecinin sadece cerrahi müdahale ile sınırlı olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özgür İsmailoğlu, “Aysel Hanım’ın bundan sonraki yaşamında bel sağlığına özen göstermesi gerekiyor. Ağır kaldırmaktan, özellikle de 3 kilodan fazla yük taşımaktan kaçınmalı. Ani ve ters hareketlerden uzak durmalı. Bu kurallara uyduğu takdirde, bel ağrılarının tekrarlama riski en aza inecektir.” dedi.

Ameliyat sonrası ağrılarının azaldığını söyleyen Aysel Tütüncü, “Korkmadım ve ameliyat oldum. Ameliyat sonrası hayatım değişti, ağrılarım azaldı ve çok rahatladım.” diye konuştu.