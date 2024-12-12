Atardamarı yırtılan hasta, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Bir anda gelişen şiddetli karın ağrısı şikayetiyle SANKO Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine başvuran 44 yaşındaki D.H.’nin karnında literatürde nadir vaka olarak tanımlanan anevrizma rüptürü (balonlaşma sonucu oluşan kanama) teşhisi konuldu.

Acil serviste hızlı şekilde tetkikleri yapılan D.H., “Karnımda anevrizma rüptürü geliştiği söylendi. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Yücel Yüksel ve Dr. Öğr. Üyesi Kenan Demirbakan hocalarımız hemen müdahale edilmesi gerektiğini, zor bir ameliyat olacağını belirttiler. Hemen ameliyata aldılar. Ameliyatım başarılı geçti. Şu anda çok çok iyiyim. Ailem ve sevdiklerimle bir aradayım. Doktorlarımıza minnettarım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek süreci ve mutluluğunu paylaştı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı / Organ Nakil Merkezi Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Demirbakan ise hastanın bir anda gelişen şiddetli karın ağrısı ile acil servise başvurduğunu hatırlatarak, “Acil servis ve radyoloji hekimlerimizin yaptığı hızlı değerlendirme sonucunda, hastanın, karındaki ana atardamardan (Abdominal aorta) çıkarak karaciğeri, midenin bir kısmını ve dalağı besleyen ana dalında (Çölyak arter) gelişen balonlaşma sonucu oluşan kanama (Anevrizma rüptürü) olduğu rastlandı” dedi.

“Bu durum çok nadir görülen bir rahatsızlık olup, literatürde nadir vaka olarak tanımlanmakta ve çok az hastanın hayatta kaldığı bildirilmektedir” diyen Dr. Öğr. Üyesi Demirbakan, şöyle konuştu: “Hastamızı acil ameliyata aldık, başarılı operasyon ve tedavisinin ardından bir hafta sonra da şifa ile taburcu ettik. Hastanemiz genel cerrahi ve organ nakli ekibi, bu tarz vakalara multidisipliner olarak başarılı bir şekilde müdahale edebilmektedir. Hastamızın bu tür bir rahatsızlık sonrası hastanemizde yapılan müdahalelerle sağlığına kavuşmasından dolayı mutluyuz.”