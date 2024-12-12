Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bayburt Fen Lisesinde ’Yapay Zeka ve Kimlik’ konulu bilim söyleşisi düzenlendi. Düzenlenen söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleşen söyleşiye konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Savaş Keskin, yapay zekanın gelişimi, toplum üzerindeki etkileri ve bireylerin kimlik algısını nasıl şekillendirdiği üzerine derinlemesine bir sunum yaptı.

Keskin, teknolojinin etik ve toplumsal boyutlarını ele alarak, yapay zekanın gelecekte insan kimliğini nasıl etkileyebileceğine dair önemli bilgiler paylaştı. Söyleşi, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla son buldu.