Elazığlı tiyatro ekibi tarafından Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen Davetsiz Misafir oyunu ve müzik şenliği sanatseverlerle buluştu. Sahnelenen komedi oyunu ve müzisyenlerin performanslarının birleştiği etkinlik, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yönetmenliğini Oğuzhan Gever’in üstlendiği Davetsiz Misafir oyunu, esprili diyalogları ve seyirciyle kurduğu interaktif iletişimle dikkat çekti. Müzisyenler Yunus Emre Aladağ ve Erhan Karaman’ın dinletileri ise geceye ayrı bir renk kattı.

Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu tür sanatsal etkinlikler kentin kültürel dokusunu zenginleştirdiği, sanatseverlerin bu tür programlara yoğun ilgisinin benzer organizasyonlar için teşvik edici olduğu belirtildi. Tamamı yerel bir ekibin emeğiyle hazırlanan gösteri, seyircilerden büyük beğeni topladı.