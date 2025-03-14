Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, İdil Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları ile bir araya gelip 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle İdil Devlet Hastanesi iş yeri temsilcisi ve hastanede görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, sağlık çalışanlarının sorun ve taleplerini dinledi. Anmal, "Sağlık profesyonellerimizin emeği karşılıksız kalmamalıdır. 14 Mart Tıp Bayramında sağlık profesyonellerine bir maaş ikramiye ödenmeli, onların hak ettikleri değeri görmeleri sağlanmalıdır. Sağlık-Sen olarak bu çağrımızı yineleyecek, önümüzdeki toplu sözleşme masasında da bu talebimizde ısrarcı olacağız. 14 Mart Tıp Bayramı vatanseverliğin, işgale karşı direnmenin, özveriyle gece gündüz insan için çalışmanın ifadesidir. 14 Mart 1919’da İngiliz işgaline karşı direniş meşalesini yakan tıbbiyeli ruhu, 100 yıl sonra bugün de aynı heyecanla devam ediyor. Yeni Türkiye’de sağlıkta dönüşümün mimarları olan sağlık çalışanları, var olan sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmasını beklemekte ve 14 Mart’ı gerçek bir bayram havasında yaşamayı arzu etmektedirler. Geçmişte her türlü işgale karşı direnen sağlık çalışanları bugünde aynı ruhla, aynı heyecanla toplumun sağlık düzeyini artırmak için çalışıyor. Biz de bu ruh ve heyecanla çalışan İdil Devlet Hastanesi çalışanlarını Sağlık-Sen İlçe teşkilatımızla birlikte ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı kutlayıp, görevlerinde başarılar diledik" dedi.