Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen milli sporcu Damla Nur Yılmaz, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ankara'da gerçekleştirilen büyükler Milli Takım seçmelerine katılan Yılmaz rakipleri karşısında üstün bir performans sergileyerek birinci olmayı başardı. Elde ettiği bu başarı ile milli takımdaki yerini sağlamlaştıran Damla Nur Yılmaz, 21 Mart tarihinde Belçika'da düzenlenecek olan Belçika Açık Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.