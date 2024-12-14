Rize’de fırtınayla birlikte sahilde oluşan dalgaların fotoğrafını çekmeye çalışan iki kadın denize kapılmaktan son anda kurtuldu.

Rize’de dün akşam saatlerinden itibaren meydana gelen fırtına özellikle sahil bandında hayatı olumsuz etkiliyor. Denizde oluşan dev dalgalar sahil şeridindeki işletme ve parklarda yıkıma yol açtı. Rize’de Kordon mevkiinde oluşan büyük dalgaları telefonlarıyla çeken iki kadın bir anda dalgaların arasında kaldı. Büyük bir tehlikeden son anda kurtulan iki kadın dalgaların etkisiyle yerde sürüklendi. Diğer bir dalganın gelmemesiyle kadınlar tehlikeyi ucuz atlattı.

Olayı gören Serhat Kandemir isimli bir genç ise "Ablalar fotoğraf çekiyordu. Büyük bir dalga geldi kadınlar dalganın altında kaldı. Ama kurtuldular. Çok tehlikeli olduğunu gördük. Bizde eve gidiyoruz şimdi" dedi.

Öte yandan Rize sahil bandında özellikle çocuklara ait park alanları dalgalardan nasibini aldı. Park ve bahçelerde ağaçlar sökülürken, doğaya atılan çöpler dalgalarla sahile serildi.

Rize Belediyesi Fen İşlerine bağlı temizlik ekipleri fırtınanın oluşturduğu enkazı temizlemeye başladı.