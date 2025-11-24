Muğla'nın Dalaman ilçesinde emekli öğretmenlere yönelik kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Kahvaltı öncesi Baş Öğretmen Atatürk ve hayatını kaybeden şehitler ve öğretmenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunması sonrası gerçekleştirilen konuşmalarda eğitime hizmet veren emekli öğretmenlere teşekkür edilip, yeni yaşamlarında kendilerine uzun ömür, sağlık ve başarı dilendi.

Program Emekli Öğretmen Günür Karaağaç'ın yönetiminde devam etti. Kahvaltıya emekli öğretmenler yoğun ilgi gösterirken, kahvaltıdan memnun kaldıklarını söylediler.