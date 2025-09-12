Bilecik’te ’Dalakdere’ sorunu Bilecik Belediyesi tarafından kalıcı çözüme kavuşuyor.

Bilecik Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi’nde bulunan Dalakdere’de başlatılan çalışmalarla, yıllardır vatandaşların şikâyet ettiği çevre kirliliği ve kötü koku sorununa kalıcı çözüm getiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında derenin kanal genişliği daraltılarak su akışının hızlanması sağlanıyor. Böylece yaz aylarında yaşanan sineklenme, yosunlanma ve otlanmanın önüne geçilecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten, "Yapılan düzenlemelerle birlikte Dalakdere artık kötü koku ile anılmayacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle İstasyon Mahallesi’nde sahadayız. Dalakdere’de uygulanan kılavuz kanal yöntemi sayesinde suyun akışı hızlanacak, çevre kirliliği ve kötü kokuların önüne geçilecek" dedi.

Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki derede yapılan ’V kanal’ çalışmasıyla birlikte belediye bütçesinin de korunacağını belirten Gökten, "Daha önce yılda birçok kez temizlik çalışması yapmamız gerekiyordu. Yeni sistemle hem yosunlanma ve kötü koku engellenecek hem de temizlik ve iş gücü giderlerini en aza indirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.