Bilecik’in Taşçılar Köyü’nde yağlık ayçiçeği hasadı başlarken, ekim alanı 60 bin dekardan 111 bin dekara yükseldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Taşçılar Köyü’nde düzenlenen yağlık ayçiçeği hasadı programına katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında; Bakanlık, Valilik ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle çiftçilere sağlanan hibe tohum destekleri sayesinde son yıllarda Bilecik’te yağlık ayçiçeği üretiminde önemli artışlar kaydedildi. Son dört yılda verilen desteklerle birlikte yağlık ayçiçeği ekim alanı 60 bin dekardan 111 bin dekara yükseldi.

Hasat programında çiftçilerle bir araya gelen Vali Sözer, üretimde verimliliği artırmaya yönelik desteklerin süreceğini belirterek, "Emek veren tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.