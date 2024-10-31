"Cumhuriyetin Yeni Yüzyılı" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in katılımıyla düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Kurtuluş mücadelesini, cumhuriyetin ilanının köklü hatırasını yaşatmak ve ülkesine sahip çıkacak bir neslin yetişmesine katkıda bulunması amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlendi. Törene, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ökten, burada yaptığı konuşmada cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenledikleri resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreninde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhuriyetin her şeyden önce adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin, dolayısıyla yarınların teminatı olduğunu belirten Ökten, cumhuriyetin sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu kaydetti. 29 Ekim'in bir milat olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Millî Mücadele'nin milletin tarihine altın harflerle yazıldığını dile getiren Ökten, "Sizler, bu toprakların yetiştirdiği en değerli varlıklarımızsınız. Bir asırdır olduğu gibi bugün de cumhuriyetimiz, köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, millî ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen sizlerin omuzlarında yükselecek. Biz bu inançla çalışıyoruz." diye konuştu.

Temel Eğitim Genel Müdürü Savaşçı da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gençler için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

Bu kapsamda yarışmanın ilkokullarda "resim", ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında ise "resim, şiir ve kompozisyon" dalları olmak üzere yoğun bir katılımla Türkiye genelinde gerçekleştirildiğini belirten Savaşçı, kendileri için her bir derecenin, eserin ve katılımcıların çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren 16 öğrenciye hediyeleri verildi. Resim değerlendirme komisyonunca seçilen 44 eser de Bakanlık fuaye alanında ziyarete açıldı. Bakan Yardımcısı Ökten, sergiyi gezerek eserleri tek tek inceledi, öğrencilerden bilgi aldı. Daha sonra öğrenciler tarafından gerçekleştirilen mini müzik dinletisine katıldı. Etkinliğe katılan öğrencilerden biri, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i resmettiği tabloyu, Bakan Tekin'e iletilmek üzere Ökten'e teslim etti.