Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Cumhuriyetin 100. Yılı ve Erzurum Kongresi’nin 104. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, “Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşuyor’ sloganıyla düzenlediği bir dizi etkinlikte, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetimiyle bir araya geldi.

ETSO’nun daveti üzerine etkinliklere katılmak üzere Erzurum’a gelen Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Kuzucu ile Yönetim ve Meclis üyelerinden oluşan 14 kişilik Sivas TSO heyetini, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı ile ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri karşıladı.

Kardeş ODA Protokolü İmzalandı

Öğle yemeğinin ardından ETSO’yu ziyaret eden Sivas TSO heyeti ile Yönetim Kurulu Salonu’nda ‘Kardeş Oda’ protokolü imzalandı. ETSO’nun 2023-2026 Yılları Stratejik Planı kapsamında ETSO ve STSO arasında hazırlanan Kardeş Oda Protokolü’nün imza töreninde konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Cumhuriyetin 100. Yılı ve Erzurum Kongresi’nin 104. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Sivas TSO ile birlikte anlamlı ve heyecan veren bir organizasyona imza attığını belirterek, milli ve manevi değerleri yaşatmak ve bu duyguları diri tutmak adına böyle bir program düzenlediklerini ifade etti.

Özakalın; “Aynı Teknenin Hamuruyuz”

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı iki şehri bütün yönleriyle birbiriyle yakınlaşması ve entegre olabilmesi adına atılan adımların büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Özakalın şunları söyledi; “TOBB Genel Kurulu sonrasında Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli Başkanına projemizden söz ettim. Kendisi de bizimle aynı heyecanı duydu. Davetimizi ve birlikte yol yürüme teklifimizi memnuniyetle kabul etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Tabiri caizse biz Sivas ve Erzurum’u aynı teknenin hamuru olarak görüyoruz. Ulu Önder Atatürk’ün Samsun’a çıkması, Amasya Tamimi ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Erzurum ve Sivas Kongrelerindeki şuur ve iradeyi idrak edip, gelecek nesillere aktarmakla mükellef olduğumuzu düşünüyorum. Bu anlamda bizlere önemli görevler düşüyor. İnşallah gelecek nesillerimize Cumhuriyetimizin temellerinin nasıl atıldığını, hangi merhalelerden geçip bugünlere geldiğimizi en iyi şekilde aktarabiliriz.”

“Sloganımız; Dilde, Fikirde, İşte Birlik”

Özakalın konuşmasına şu ifadelere yer verdi; “Bugün, iki kadim kentin iş dünyası temsilcileri olarak şehirlerimizin geleceği için bir arada bulunuyoruz. Umuyorum ki, birazdan imzalayacağımız Kardeş Oda Protokolü, birlikte şehirlerimiz adına güzel işlere ve ülkemize katma değer sağlayacak projelere vesile olacaktır. Merhum İsmail Gaspıralı’nın dediği gibi; ‘Dilde, fikirde, işte birlik’ diyoruz. Bundan sonra bizim de sloganımız bu olacak. İmzalayacağımız protokolünün her iki odamıza da hayırlı olmasını diliyorum.”

Özdemir; “Büyük bir gururu yaşıyoruz”

Başkan Özakalın’ın konuşmasının ardından STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir de düşüncelerini ifade etti. ETSO’nun davetlisi olarak Erzurum’da olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Özdemir, “Cumhuriyetin temellerini atıldığı iki şehir olarak büyük bir gururu yaşıyoruz. Böyle bir programın hazırlanmasına ön ayak alan Saim Başkanımızın nezdinde ETSO’ya teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyonun parçası olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. İki kadim şehrimize ve dolayısıyla ülkemize ekonomik ve sosyal anlamda ortak bir katkı koymak adına Kardeş Odası protokolüne imza atmaya karar verdik. Erzurum ve Sivas’ın kadim şehir olma özelliği daha eskilerden, Selçuklulardan geliyor. Böyle bir ortak paydada birlikte olma gururunu da ayrıca yaşıyoruz. Bu kardeşlik protokolünü imzalayarak gelecekte şehirlerimize ekonomik ve sosyal anlamda katkı sağlayacak adımlar atacağımızdan bir şüphem yok. Birlikten kuvvet doğar, birliktelikte bereket vardır. Bu birliktelikten de inşallah hepimiz nasibimizi alırız” dedi.

Konuşmaların ardından her iki Oda Başkanı Kardeş Oda Protokolünü imzaladılar. İmza töreni sonrası Başkan Özakalın STSO Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir’e ziyaretin anısına, üzerinde Çifte Minareli Medrese görselinin yer aldığı bir plaket takdim etti. Ayrıca, Erzurum’un coğrafi işaretli ürünlerinden Oltu Taşı tespih ve ehramdan yapılmış ürünlerin yer aldığı bir hediye seti ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu’nun kaleme aldığı “ETSO Tarihi” kitabını hediye etti. STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir de Başkan Özakalın’a, üzerinde Selçuklu motiflerinden, bolluk, bereket ve barışı simgeleyen Hayat Ağacı figürünün yer aldığı bir tablo hediye etti. Törende, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz ve STSO Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Kuzucu da karşılıklı olarak plaket ve hediyelerini takdim ettiler. Kardeş Oda protokolünün imzalanmasından sonra ETSO ve STSO heyetleri birlikte; Erzurum Kalesi, Tepsi Minare ve Saat Kulesi, Erzurum Şehir Arşivi, Erzurum Kültür ve Sanat Evi ile Tarihi Taşhan Çarşısı’nı gezdiler. Gezide, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu tarihi eserler hakkında bilgilendirme yaptı.

Ehram Defilesi Büyük Beğeni Topladı

ETSO ve STSO’nun programının akşam bölümünde ise Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde kurulan Saltuklu Kadın Kooperatifi tarafından ehram defilesi düzenlendi. Erzurum’un otantik mekanlarından Daşhane’de verilen akşam yemeği öncesinde düzenlenen ve izleyenlerin büyük beğenisini toplayan defilede, ehram kumaşından tasarlanan birbirinden farklı kıyafetler, gönüllü kadın ve erkek mankenler tarafından sergilendi. Defile sırasında Saltuklu Kadın Kooperatifi Başkanı Hülya Saltuklu sergilenen kıyafetler ve ehram ürünleri hakkında bilgiler verdi.

“Ehramın Tanıtımı İçin Desteğimizi Sürdüreceğiz”

Defile sonrası ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ve STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir tarafından Saltuklu Kadın Kooperatifi Başkanı Hülya Saltuklu’ya plaket verildi. Başkan Özakalın burada yaptığı konuşmada, kooperatifin yaptığı çalışmalardan övgüyle söz ederek, “Ehram kumaşının hak ettiği değeri kazanması ve hazırlanan ürünlerin daha geniş bir pazara sunulması için kurulan Saltuklu Kadın Kooperatifimize daha fazla destek vermek için çaba göstereceğiz. Defilede sunulan birbirinden güzel ürünleri beğeniyle izledik. Ehramın dünyaya tanıtılması anlamında desteğimizi sürdüreceğiz. Umuyorum ki bu çalışmalar neticesinde ehram arzu ettiğimiz değeri bulacaktır” diye konuştu.

“Ehramı yakından tanıma fırsatı bulduk”

STSO Başkanı Zeki Özdemir de, düzenlenen defile sayesinde ehramı daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, “İnşallah ehramın tanıtımı için yapılan değerli çalışmalar amacına ulaşacaktır. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında daha geniş pazarlara erişilebileceğini düşünüyorum. İhracat dediğimizde illa ki milyon dolarlar, yüz bin dolarla akla gelmesin. Herkes emeğiyle, ulaşabildiğiyle, üretebildiğiyle katkı koymak durumunda Kadınlarımızı çok önemsiyoruz. Nüfusumuzun yüzde 50’si kadın, eğer kadınımız üretime dahil etmezsek ekonomik gelişmede bir yere varamayacağımızın farkındayız. Bu farkındalığı göstermek adına kooperatif olarak yaptığınız bu güzel çalışmadan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Defile sonrası Oda Başkanları defilede görev alan mankenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.