Aydın Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki yol yenileme çalışmasını tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sunarken mahalle sakinleri de hazırlattıkları pankart ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde yenileme çalışması gerçekleştirdi. Asfalt seriminin sona ermesinin ardından çizgi, logo ve yaya geçidi çalışmaları tamamlanan yol, daha güvenli ve modern haliyle vatandaşların kullanımına sunuldu. Yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahalle sakinleri hazırlattıkları pankartla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Adnan Menderes Bulvarı’ndan Cumhuriyet Caddesi girişinde yer alan ve Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin imzasını taşıyan pankartta, "Mahallemizde yapılan sıcak asfalt çalışmalarından dolayı sayın başkanımız Özlem Çerçioğlu’n teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.