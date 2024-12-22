Helikopter kazasıyla ilgili Vali Akbıyık'tan ilk açıklamalar... Taziye mesajları peş peşe geldi Helikopter kazasıyla ilgili Vali Akbıyık'tan ilk açıklamalar... Taziye mesajları peş peşe geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da ambulans kazasında hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı için taziye mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında,  "Muğla’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1870763302726582617

Kaynak: igf