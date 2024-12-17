Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, onlarla birlikte yol yürümeyi hem de güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları programına katıldı.

Bu program vesilesiyle emeklilerle bir araya gelmenin, hasret gidermenin bahtiyarlığı içerisinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin dört bir yanındaki emekli vatandaşlara sevgi ve saygılarını gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşayan 16 milyonu aşkın emekliye sağlıklı, bereketli, hayırlı ve güzel ömürler temenni etti.

Emeklilerin yıllar yılı döktükleri alın teriyle ülkenin bugünkü noktalara ulaşmasında büyük pay sahibi olduğunu, kamuda, özel sektörde, tarımda, hayvancılıkta, ticarette görev aldıkları her alanda ülkenin büyüme ve kalkınma sürecine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin tüm bunların yanında sahip oldukları bilgi, erdem ve hayat tecrübesiyle ailelerine, çevrelerine, ülkeye ve millete önemli değerler kazandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çocuklarınıza ve torunlarınıza aktardığınız bu tecrübelerle geleceğin yani Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşediniz, gücümüze güç kattınız, bu milletin yanında olduğunuzu dost düşman herkese gösterdiniz. Aile yapımızın korunmasında, millî ve manevi değerlerimizin muhafaza edilmesinde genç nesillere örnek oldunuz, rehberlik ettiniz, sevgi ve şefkatle gençlerimizin elinden tuttunuz. Her birinize kalpten teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm emeklilerimize, Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"EMEKLİLERİMİZİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZ İÇİN ASLA BİR YÜK OLARAK GÖRMEDİK"

Emeklilere vefa borçlarını layıkıyla ödeyebilmek için göreve geldikleri günden itibaren yoğun ve samimi bir gayret içinde olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de 6,5 milyon olan emekli sayısının bugün 16,6 milyon olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 22 yılda emekli ailesine 10 milyon yeni üye katıldığını belirterek "Emeklilerimizi sosyal güvenlik sistemimiz için asla bir yük olarak görmedik, bugün de görmüyoruz. Kuşatıcı ve kolaylaştırıcı bir sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimize dönük hizmet ve faaliyetlerimize her geçen gün bir yenisini ekledik. Sosyal güvenlik politikamızı bu istikamette emeklilerimizin refah seviyesini yükseltecek, hizmete erişimlerinin önündeki engelleri kaldıracak şekilde belirledik, sürekli güncelledik." diye konuştu.

Hükûmetin bu alandaki hizmet ve reformlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasarruf, teşvik fonu ve konut edindirme yardımı tutarlarını emeklilere ve hak sahiplerine ödeyerek bir mağduriyeti giderdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2012 yılında 1,8 milyon emekli vatandaşın aylıklarında artış sağlayan intibak düzenlemesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yürütenlerin aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulamasını önce yüzde 15'ten yüzde 10'a indirdiklerini, devamında ise bu uygulamayı tamamen kaldırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere banka promosyonlarının ödenmesini sağladıklarını belirtti.

Bayram ikramiyeleriyle emeklilerin evlatlarıyla torunlarıyla aileleriyle paylaştıkları bayram sevinçlerine ortak olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ödeme miktarlarını yeniden ele alarak emekli alt sınır aylıklarını yükselttiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli aylıklarındaki normal iyileştirmelere ek olarak seyyanen zamlar ve ilave refah payı artışlarıyla emekli maaşlarında önemli iyileştirmelere gittiklerini dile getirdi.

Tüm bunların sonucunda 2002-2024 döneminde farklı statüdeki emekli aylıklarında reel olarak yüzde 78 ile yüzde 631 artış yaşandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin refah seviyesini yükseltmek için 2018'de başlatılan bayram ikramiyesi uygulamasıyla emeklilere bugüne kadar 252,1 milyar lira ödediklerini belirtti.

"ELBETTE HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK DEMİYORUZ"

Siyasetin limanının ahlak, tutarlılık, dürüstlük olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçinin ya göründüğü gibi olacağını ya da olduğu gibi görüneceğini söyledi.

Seçim meydanlarında başka, göreve gelince çok başka davrananlardan siyasetçi olmayacağını, bunlardan ülkeye hayır da gelmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu siyasetçi profilinden, bu umut sömürüsünden eninde sonunda ama mutlaka kurtulacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından emeklilere plaket verdi.