Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen yarışmada öğrenciler, çubuk makarnalarla yaptıkları köprüleri dayanıklılık testinden geçirerek, mühendislik becerilerini sergiledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen "Çubuk Makarna Köprü Yarışması 2025" renkli görüntülere sahne oldu. Meslek yüksekokulu öğrencileri arasında gerçekleşen yarışmada, çubuk makarnalarla yapılan köprüler dayanıklılık testinden geçirildi. Öğrenciler, en sağlam köprüyü inşa etmek için kıyasıya mücadele etti.

Programda konuşan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, "DAİMFED Malatya Şubesi’ni kurarken 6 Şubat depremlerinin hemen sonrasında bilgi kirliliğini önlemek amacıyla mimar, mühendis, şehir plancısı, avukat ve akademisyenlerle bir araya gelerek bu oluşumu gerçekleştirdik. Kuruluş sürecinde en temel amacımız bilimin ve hukukun ışığında çalışmalar yürütmekti" dedi.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Esen, "İnşaat sektörünün Türkiye açısından oldukça kritik olduğu bir dönemde mezun oluyorsunuz. Sahada elde edeceğiniz her gözlem, görsel hafızanızda mesleki gelişiminizi doğrudan etkileyecektir. Bugün boşta geçireceğiniz bir zamanda bile bir inşaatı gözlemlemeniz, yarın size büyük katkı sağlar" diye konuştu.

Esen, geçmişte kendisinin de makarna köprü yarışmasına katıldığını belirterek, "2009 yılında bir üniversitenin düzenlediği çelik köprü yarışmasına katılmıştım. Bu yarışma bana takım çalışması, mühendislik disiplini ve proje yürütme açısından önemli katkılar sağladı. Bugün büyük ölçekli bir köprü projesinde çalışmak isteyen bir genç için bu tür portatif uygulamalar çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın moderatörlüğünü Şadiye Defne Akbaş yaparken, programa Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Hekimhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Abdulkadir Pektaş da katıldı. Etkinlik sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.