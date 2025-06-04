Milli Eğitim Bakanlığı ile Suriye Eğitim Bakanlığı heyeti arasında "Bakanlık Birimleriyle İş Birliği Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yaptığımız işlerin odağında kardeşlik hukukumuzu geliştirecek şeyler olması lazım" dedi.

Türkiye ve Suriye arasındaki eğitim iş birliklerinin değerlendirildiği toplantı Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Millî Eğitim Bakanı Tekin, Suriye Eğitim Bakanlığı heyetine hitap ederek "Suriye’deki kardeşlerimizin bağımsızlığını, özgürlüğünü ve kendi ayaklarının üstüne duran güçlü bir Suriye devleti olarak varlığını arzu ediyoruz çünkü bağımsızlığı, özgürlüğü, insan hakları güçlü olan bir Suriye devletinin bize de güç katacağına inanıyoruz" dedi.

Bakan Tekin konuşmasında, "Bizim bakışımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bakışı. Onun bize telkini Suriye’nin bağımsız ve özgür bir devlet olarak mümkün olduğunca güçlendirebileceğimiz kadar, güç verebileceğimiz kadar güç vermemiz yönünde. Biz de Millî Eğitim Bakanlığı olarak üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Diğer bütün bakanlıklarımız da aynı şekilde bu perspektiften bakıyor" ifadelerine yer verdi.

Eğitimle ilgili neler yapılabileceğini Bakanlık ve Türkiye Maarif Vakfı olarak iki başlık altında değerlendiren Bakan Tekin, "Fiziki bina tasarımlarından teknolojik altyapıya, eğitim öğretim programlarının oluşturulmasından bunların takip edilmesine, sınav mekanizmalarından uluslararası göstergelere birçok konuda iş birliği ve tecrübe paylaşımı yapabiliriz" diye konuştu.

"Yaptığımız işlerin odağında kardeşlik hukukumuzu geliştirecek şeyler olması lazım"

"Bilhassa son yıllarda Türkiye eğitim öğretim ile ilgili temel göstergeler açısından uluslararası raporlarda da dikkat çekici bir noktaya gelmiş durumda" diyen Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"2024 Aralık ayında açıklanan TIMSS raporlarında Avrupa’da en iyi ülkeyiz, OECD ülkeleri arasında ise ilk üçteyiz. Öte yandan, eğitimde teknolojik altyapının kullanılması ile ilgili olarak UNDP’nin raporlarında bu alanda neredeyse dünyadaki en iyi ülke olduğumuzun altı çiziliyor. Bu eğitim öğretim yılı başı itibarıyla beceri odaklı müfredat oluşturduk, bu da OECD’nin ilgili birimleri tarafından iyi uygulama örneği olarak dünyadaki ülkelere anlatılmak üzere değerlendirildi. Mesleki ve teknik eğitimde de çok güzel işler yaptık. Biz iyi olduğumuz her konuda kardeşlerimizin yanında olmak ve onların sorunlarının çözümü için destek olmak isteriz. Yaptığımız işlerin odağında kardeşlik hukukumuzu geliştirecek şeyler olması lazım."

Bakan Tekin, "Uluslararası geçerliliği olan bir diploma programını inşa etme yolunda çok iyi bir eğitim veren bir vakıf" diyerek 55 ülkede hizmet veren Türkiye Maarif Vakfı’nın diğer ülkelerde olduğu gibi Suriye’de de iyi eğitim hizmeti verebileceğinin altını çizdi.

"Sizleri Suriye’de ağırlamaktan mutluluk duyacağız"

Suriye Eğitim Bakan Yardımcısı Yousef Annan ise konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, Türkiye’nin Suriye’ye verdiği destekten dolayı teşekkür ederek başladı.

"Yüzyıllara dayalı mazisi olan bir ülkenin Millî Eğitim Bakanlığıyla aynı zamanda iş birliği içinde bulunmak bizler için çok önemli. Biz hâlihazırda yeni oluşmuş olan bir ülke için ama ona rağmen elimizden gelen gayreti ortaya koymak için elimizden gelen fırsatları değerlendireceğiz." diyen Annan, Bakan Tekin’i ve Türk heyetini Suriye’de ağırlamaktan mutluluk duyacağını belirtti.

Bakan Yardımcısı Yousef Annan, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko’nun selamlarını ileterek, en kısa zamanda Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini de söyledi.

Görüşmeye Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Salih Kaygusuz, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, Suriye Eğitim Müşaviri, Suriye Eğitim Ataşesi, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil de katıldı.