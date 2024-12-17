Antalya, 9-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında dünyanın en iyi skyrunning koşucularına ev sahipliği yapacak. Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, 2025 yılında Skyrunning World Series takviminde yer alacak.

Çıralı sahilinden başlayarak Tahtalı Dağı’nın zirvesine kadar devam edecek Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, 9- 10 Mayıs 2025 tarihlerinde Kemer’de yeniden düzenlenecek. Yarış, bu yıl ilk kez Skyrunner World Series’in 2025 takviminde yer alan puanlı yarışlardan biri olma özelliği taşıyor.

Deniz seviyesinden zirveye 2 bin 365 metrelik yüksekliğe uzanan rotada bu yıl 11. kez düzenlenecek yarış, ’Dünyayı Antalya’nın Zirvesine Uçuruyoruz’ mottosuyla, Tahtalı Run to Sky yarışını bir adım daha yukarı taşıyacak.

Tahtalı Run to Sky’a ilk yılından beri destek veren Corendon Airlines, organizasyonun büyümesine ve dünya çapında tanınmasına da katkı sağlıyor.

2025 yılında Skyrunner World Series takvimine girdi

Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, 16 ülkede 24 yarışın olduğu Merrell Skyrunner World Series’in 2025 takviminde yer alarak uluslararası önemini daha da artırdı. 27 kilometrelik ’Run to Sky’ parkuru, Skyrunning dünyasının önde gelen sporcularının beceri, dayanıklılık ve cesaretlerini test edecekleri bir platform sunacak. Bu prestijli yarış serisi, teknik zorluğu ve irtifa kazancı ile biliniyor. 2025 yılında 9-10 Mayıs tarihlerinde Kemer’de Tahtalı’da düzenlenecek yarışa dünyaca ünlü elit atletler katılacak.

Dünya çapında büyük bir ilgi görecek

Yüksek dağ tırmanışı ve Skyrunning tutkunlarının bir araya geldiği Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, World Series etabıyla enerji alanını genişletecek. Elit sporcuların bulunacağı yarış, dünya çapından da katılımcıları ağırlayacak.

Birbirinden özel etaplarıyla sınırları zorlayacak

Dünyanın dört bir yanından koşuseverleri ağırlayan organizasyon, 3 farklı etabıyla sporculara hem fiziksel sınırlarını zorlama hem de Antalya’nın eşsiz doğasını deneyimleme avantajı kazandıracak.

3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışların parkur mesafeleri ise şu şekilde olacak:

- 12 K KemeRun

- 27 K Run To Sky

- 65 K Berg Sky Race