Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi Erasmus+ Programı ile dijital dönüşüm sürecine adım attı.

Manisa’nın Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerin Dr. Cennet Yıldırım ve Çiğdem Akkoç Alaşehir’i yurt dışında temsil etti. Başarılı eğitimciler 2023 yılında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Okul Eğitimi Akreditasyonu programı çerçevesinde Erasmus+ projeleriyle tanışarak, eğitimde dijital dönüşüm ve yapay zekâ entegrasyonuna yönelik önemli bir adım attı. Merkez bünyesindeki Fen Bilimleri Öğretmeni Dr. Cennet Yıldırım ve Matematik Öğretmeni Çiğdem Akkoç, ’2023-1-TR01-KA121-SCH-000163095’ numaralı ’The Motion to Integrate Technology into the Learning Environments’ projesi kapsamında, 17-23 Kasım 2024 tarihleri arasında Çekya’nın Prag kentinde 5 gün süren bir işbaşı gözlem etkinliğine katıldı. Eğitimde yapay zekâ ve dijital dönüşümün temel taşlarını öğrenmek ve bu teknolojilerin eğitim süreçlerine entegrasyonunu gözlemlemek üzere düzenlenen etkinlik, öğretmenlere önemli kazanımlar sağladı.

Eğitimde dijital dönüşüm ve yapay zeka

Dr. Cennet Yıldırım, etkinlikte dijital araç ve platformların öğretim süreçlerinde nasıl kullanılacağına dair pratik bilgiler edindiklerini ifade ederek, “Bu tür projeler sayesinde eğitimde daha etkili ve yenilikçi yöntemler geliştirme fırsatı bulduk. Teknolojik dönüşümün, öğrencilerimizin eğitim deneyimlerini daha verimli hale getireceğine inanıyoruz.” dedi.

Dr. Yıldırım ve Çiğdem Akkoç, yapay zekâ uygulamaları ve dijital dönüşümün en iyi uygulamalarını yerinde gözlemleyerek, öğretmenlerin dijital okuryazarlığını artırmaya yönelik stratejiler geliştirdi.

Etkinlikte farklı disiplinlerden katılımcılarla bir araya gelen öğretmenler, eğitimde disiplinlerarası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Matematik Öğretmeni Çiğdem Akkoç, “Farklı alanlardan eğitimcilerle bilgi paylaşımında bulunarak, teknoloji kullanımının farklı disiplinlerle entegrasyonunun faydalarını gözlemledik. Ayrıca profesyonel ağlarımızı genişleterek, uluslararası işbirlikleri kurma fırsatı yakaladık.” diye konuştu.

Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi, Erasmus+ projeleri aracılığıyla elde edilen bilgi ve tecrübeleri eğitim süreçlerine entegre etmeye devam edeceğini açıkladı. Bu kapsamda, merkezin tüm öğretmen ve öğrencilerinin bu yenilikçi yaklaşımlardan yararlanması için çalışmalar yapılacak. Eğitimde yapay zekâ ve dijital dönüşüm uygulamalarıyla, öğrencilere daha etkili bir öğrenme ortamı sağlanması hedefleniyor.

Erasmus+ programının sunduğu fırsatların, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra merkezin eğitim kalitesine de büyük katkı sunduğunu ifade eden Dr. Cennet Yıldırım, “Farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerini gözlemleme ve öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunma şansı yakaladık. Bu deneyimler, eğitimde daha inovatif yaklaşımlar geliştirmemize imkan sağlayacak.” dedi.