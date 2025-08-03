Manisa ANDA Arama Kurtarma Derneği, kentsel arama ve kurtarma alanında AFAD tarafından akredite edilerek önemli bir başarıya imza attı. Dernek üyelerine akreditasyon sertifikaları ve AFAD akreditasyon armaları, düzenlenen törenle takdim edildi.

AFAD ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında Manisa’nın arama kurtarma kapasitesine dahil edilen ANDA Arama Kurtarma Derneği’nin akreditasyon sertifikası ve armaları, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törende Manisa AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı tarafından ekip üyelerine teslim edildi.

"Afetlere hazır toplumun yapı taşı"

Törende konuşan AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, Manisa ANDA Arama Kurtarma Derneği’nin AFAD Akreditasyon Sistemi kapsamında elde ettiği bu yetkinliğin önemine vurgu yaparak, "Kazandıkları akreditasyon hakları ile afet ve acil durumlarda yetkin ve organize bir müdahale gücü olarak sahada yer alacak olan ANDA Manisa Derneği’ne emekleri için teşekkür ediyoruz. Afetlere hazır toplumun olmazsa olmazlarından olan müdahale ekiplerimizin sayısını AFAD akreditasyon sistemi sayesinde arttırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Manisa ANDA Arama Kurtarma Derneği üyelerine AFAD akreditasyon armaları ve sertifikaları tek tek takdim edildi.

Manisa ANDA Arama Kurtarma Derneği, bundan sonra afet ve acil durumlarda resmi olarak görev alabilecek ve AFAD koordinasyonunda müdahale faaliyetlerinde bulunabilecek.