Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 3 araç zarar gördü.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Alaşehir - Denizli kara yolu üzerindeki Üzümlü kavşağında meydana geldi. E.K. (23) idaresindeki 42 V 0929 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde bulunan M.K. (47) yönetimindeki 09 KP 609 plakalı hafif ticari araca, iddiaya göre hatalı sinyal nedeniyle sol arka köşesinden çarptı.

Çarpmanın ve frenin etkisiyle tırın dorsesinde yüklü malzemeler savrularak trafik ışıklarına çarptı. Trafik ışıklarında kopan parçalar, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca hafif şekilde zarar verdi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü M.K. ile yanında yolcu olarak bulunan M.K. (60) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.