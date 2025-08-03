Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde görev yapan Destek AFAD Gönüllülerine kimlik kartları törenle teslim edildi. Kurum binasında gerçekleştirilen törene Manisa AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, AFAD gönüllüleri ve kurum personeli katıldı.

Manisa genelinde yaklaşık 900 kişilik gönüllü havuzunun parçası olan 50 Destek AFAD Gönüllüsü, kimlik kartlarını AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı’nın elinden aldı.

"Gönüllülük sadece bir kart değil, bir sorumluluktur"

Törende konuşan AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, gönüllülüğün önemine dikkat çekerek, "Bugün burada sadece kimlik kartları değil, aynı zamanda sorumluluk, bilinç ve gönüllülük ruhu da teslim ediyoruz. Gönüllü olarak AFAD ailesinin bir parçası olmayı seçen, özveriyle katkı sunan tüm gönüllülere emekleri ve kararlılıkları için teşekkür ediyorum. Çıktığınız bu anlamlı yolda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

"Afetlere dirençli toplum için gönüllülük şart"

Destek AFAD Gönüllülerinin afet anlarında bilinçli ve sistemli müdahale kapasitesine katkı sunduğunu vurgulayan Pıhtılı, "Afetlere dirençli bir toplum için gönüllülüğün gücüne inanıyoruz. Gönüllülük ruhunu taşıyan, afetlere hazır ve toplumun her an yanında olmaya gönül vermiş değerli gönüllülerimize, bu anlamlı güne katkı sunan, törene katılım sağlayan ve aramızda olamayan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyor, birlikte daha güvenli yarınlara yürümeye devam ediyoruz." dedi.

Törenin ardından gönüllülere kimlik kartları ve bilgilendirici dokümanlar dağıtıldı.