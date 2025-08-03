Düzce kent merkezinde sabah saatlerinde meydana gelen ana su borusu patlamasına Düzce Belediyesi ekipleri anında müdahale etti. 13 mahalleye tekrar su verildi.

Düzce merkez Atatürk Bulvarı’nda sabah saatlerinde ana su borusunda patlama meydana geldi. Haber verilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, su hattında çalışma başlatıldı. Yaşanan arıza nedeniyle, Kültür, Karaca, Şerefiye, Beyciler, Çavuşlar, Hamidiye, Sancaklar, Çamköy, Körpeşler, Akınlar, Karahacı Musa, Yeni ve Fatih mahallelerinde su kesintisi yaşandı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tamiratın ardından suların yeniden şebekeye verildiği duyuruldu.