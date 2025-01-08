Antalya’nın Manavgat ilçesinde karşılaştığı çöp manzarasını görünce video kaydına girip çöp atanlara ateş püsküren manken Tuğba Özay’dan bir açıklama daha geldi. Özay, “Daha önce çekim yapacaktım, yapmadım ama artık dayanamadım. Koku çok korkunç. Burası yangın bölgesi ve bunlar yangına da sebebiyet verir. Geçen yıl burada 2 defa yangın çıkmış. Burada gaz birikiyor. Nereden baksanız fiyaskoyuz” dedi.

Manavgat’ta ikamet eden ünlü manken Tuğba Özay, Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde çöp manzarasıyla karşılaşınca çileden çıktı. Cep telefonuyla kayda girip çöp atanlara seslenen Özay, "Zaten ormanlarımız yandı gitti, şimdi de şu rezilliğe bakın. Ben bunları küfürsüz anlatamıyorum. Ya arkadaş bunu kimse görmüyor mu? Siz hangi kafayla gelip bunları buraya atıyorsunuz. Burası turistik alan. Selden sonra da buradaki bütün çöple nehre akmış. Buradan yetkililere sesleniyorum. Burayı acil temizleyin kardeşim" diyerek sitemde bulunmuştu.

“Ben bu zihniyetle aynı havayı solumak istemiyorum”

Özay tepkisine ise şu sözlerle devam etmişti:

"Evindeki koltuğu getirip atıyor ya. Manyak ruh hastası. Ayakkabılarını getirip atmış. Ayakkabını, çöpünü, pisliğini atacak başka bir yer bulamadın mı dangalak, bu ne? Yemin ederim bir denk gelseler, elimden kimse kurtaramaz bunları. Şu hale, rezilliğe bakın. Buzdolaplarını, televizyonlarını getirip atmışlar buraya. Ya siz nasıl insanlarsınız? Beni yine delirttiniz. Ondan sonra Tuğba Özay manyak oluyor değil mi? Ben bu zihniyetle aynı havayı solumak istemiyorum. Eğer ki yüce adalet görüyorsa bunu, emin olun siz zararlı çıkacaksınız. Bu vatana ihanetten başka hiçbir şey değil. Çöp cezası uygulansın. Buradan bütün bakanlıklara, devlet yetkililerine sesleniyorum. Bütün belediyeler çöp cezası uygulasın. Emin olun aldığınız vergiden daha fazlasını kazanırsınız ve öyle bir hizaya gelirler ki hadi bakalım bir tane izmarit atabiliyorlar mı yerlere?"

“Nereden baksanız fiyaskoyuz”

Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımın ardından Özay’dan yeni bir açıklama daha geldi. Ünlü manken yine çöplerin olduğu yerde şu sözleri sarf etti:

“Hep bana söylüyorlardı, burası çok kötü diye. Daha önce çekim yapacaktım, yapmadım ama artık dayanamadım. Gördüğünüz manzarada inanın kamera ve çıplak göz arasında çok fark var. Koku çok korkunç. Burası yangın bölgesi ve bunlar yangına da sebebiyet verir. Geçen yıl burada 2 defa yangın çıkmış. Burada gaz birikiyor. Nereden baksanız fiyaskoyuz. O yüzden bir anda önce önlemlerin alınması gerekiyor. Böyle iş olmaz, böyle vatan sevgisi olmaz. Bu vatana ve kendimize ihanetten başka bir şey değildir.”