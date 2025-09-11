Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle koruyucu evlerde kalan çocuklara trafik bilgilendirme eğitimi verdi.

Yenişehir İlkokulu konferans salonu ve Marina Çocuk Trafik Parkında düzenlenen eğitimde, çocuklara güvenli geçiş noktalarının kullanımı, kaldırım kuralları, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilecek hususlar, bisiklet kullanımı ve emniyet kemeri ile çocuk koltuğu kullanımı anlatıldı.

Uygulamalı eğitim kapsamında emniyet kemeri simülasyon aracı da kullanılarak, çocukların trafik güvenliğini deneyimleyerek öğrenmeleri sağlandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, çocukların trafikte bilinçli bireyler olarak yetişmesi için eğitim çalışmalarını sürdürüyor.