İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Melek Nur Yüksel, 3-4 yaş aralığındaki erkek çocuklar için tasarladığı özel koleksiyonla Junioshow Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması’nda üçüncü oldu. Ünlü ressam Salvador Dali’den esinlenerek hazırladığı ‘Dali Beach’ adlı koleksiyonuyla dereceye girerek 15 bin TL’lik ödülün sahibi olan Yüksel, yurt dışı eğitim bursuna başvuru hakkını da elde etti.

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen yarışma, bu yıl da büyük heyecana sahne oldu. İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Melek Nur Yüksel, ‘Gerçeküstü Hayal Et, Sorumlu Üret’ temasıyla gerçekleşen yarışmada; sentetik madde içermeyen, sağlıklı ve doğal tasarımlarıyla yer aldı. Projesinde, ünlü sanatçı Salvador Dali’den ilham aldığını ve onun tablolarını çocuklar için daha eğlenceli bir hale getirerek özel kıyafetler tasarladığını belirten Yüksel, "3-4 yaş aralığındaki erkek çocuklarına hitap eden bir yaz koleksiyonu hazırladım. Tasarımlarımın üstünde baskı, aplike ve nakış işlemleri yer aldı. 14 parçalık koleksiyonumda, genellikle organik pamuklu kumaşlar kullandım. Kumaş desenlerini, Salvador Dali ressam olduğu için fırça darbelerinden oluşturdum. Kıyafetlerin üzerinde, Dali’nin tablolarındaki figürler yer aldı. Bazı tasarımlarda, tablolara ek olarak çocukların sevebileceği hayvanların görsellerine de yer verdim" dedi.

"Kariyerime yön verecek"

Yarışmaya, üniversitede dersine giren Öğretim Görevlisi Angela Burns’un yönlendirmesiyle başvurduğunu söyleyen Yüksel, "Bu ödül, benim bir şeyleri başarabileceğime olan inancımı ve özgüvenimi daha da artırdı. Üniversiteme böyle bir başarı getirmenin gururunu da yaşıyorum. Yarışmaya başvurmadan önce, çocuk tasarımı alanında çalışmayı hiç aklımdan geçirmemiştim. Hep, kadın ya da erkek koleksiyonları çıkarırım diye düşünüyordum. Bu yarışma, düşüncelerimi değiştirdi ve kariyerime yeni bir yön verdi. Çünkü çocuklar için çalışırken çok keyif aldım. İlerleyen dönemde, büyük markaların çocuk alanında çalışmak ya da kendi markamı oluşturmak istiyorum" diye konuştu.

"Hep ablam gibi olmak istedim"

Moda ve tekstil tasarımı bölümünü bitiren, şimdi de büyük bir tekstil markasında tasarımcı olarak çalışan ablasından ilham aldığını belirten Yüksel, "Ben, 6-7 yaşlarında henüz ikinci sınıfa giderken, ablam üniversitede okuyordu. Hep onun yaptığı çizimler dikkatimi çekiyordu. Onu izledikçe bende de küçük yaştan itibaren bir moda tutkusu oluştu. Okuma yazma bile bilmiyorken, evin her köşesinde resim yapıyordum. Ablamın moda tasarım bölümünü okuması, beni ‘Evet, ben de bunu bölümü okumak istiyorum’ düşüncesine itti. O yaşlardan beri hep ‘Ben, modacı olacağım’ diyordum ve çok şükür bu nasip oldu. Ablamı rol model almam ve moda tasarım alanındaki tutkum, bana ödül getirdi. Bu açıdan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.