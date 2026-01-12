Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Yenişehir’de düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Direksiyon Eğitimi Uygulama Sınavlarını yerinde denetleyerek, sınav güvenliği ve mevzuata uygunluk konusunda incelemelerde bulundu.

İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) Direksiyon Eğitimi Uygulama Sınavlarını yerinde denetledi. Denetimler sırasında sınavın mevzuata uygunluğu, adayların güvenliği ve sınav parkurundaki fiziki şartları detaylıca inceleyen Özdemirci, yetkililerden süreçle ilgili teknik bilgi aldı. Direksiyon sınavlarının güvenli bir trafik bilinci oluşturmadaki kritik rolüne değinen Muhammed Özdemirci, sınav görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Özdemirci, değerlendirmelerinin ardından uygulama alanından ayrıldı. Denetimler sırasında İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'ye Eğitim Müfettişleri Başkanı Selçuk Yeşil ve Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Uçar eşlik etti.