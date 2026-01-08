Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, Erdemli ilçesinde bulunan Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 180 öğrenci ile 4 öğretmene yönelik siber farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verdi.

Eğitimlerde; siber zorbalık, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, dijital okuryazarlık ve kredi kartı dolandırıcılığı konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere, internet ortamında karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler detaylı şekilde anlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu tür eğitimlerle; siber suçların oluşmadan önlenmesi, vatandaşların maddi ve manevi zararlarının en aza indirilmesi ve toplum genelinde siber suçlara karşı farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.