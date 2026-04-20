Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Görsel Kahramanlar Sergisi, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Küp'te kapılarını araladı. Sergi açılışı renkli görüntülere sahne olurken, Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim gören yaklaşık 110 öğrencinin 150'ye yakın eseri sergide izleyiciyle buluştu.

Açılışa katılan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, Küçükçekmece'de büyüyen her çocuğun sanatla, sporla, edebiyatla, kültürle büyümesini çok önemsediklerinin altını çizerek, ' Ne yazık ki bu yıl 23 Nisan'ı bir yanımız buruk karşılıyoruz. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden evlatlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyoruz. Bir çocuk sanatla buluştuğunda kendine yeni bir yol çizer. En başta zararlı alışkanlıklardan uzak durur. Hayata daha güçlü, daha bilinçli ve özgüvenli adımlar atar. Sabretmeyi, odaklanmayı, düşünmeyi ve mutlu olmayı öğrenir. Bu farkındalıkla çocuklarımızı kültür merkezlerimiz, akademilerimiz, sergilerimiz ve eğitim programlarımızla sanatla buluşturmaya ve onların güvenle büyüdüğü bir kent için çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Görsel Kahramanlar Sergisi'nde eseri yer alan çocuklar, hayal dünyalarında kendilerine yakın bulduğu kahramanları çizdi. Öğrencilerin akrilik, sulu boya, ebru, kuru boya, pastel boya ve tükenmez kalem kullanarak oluşturduğu, Pembe Panter'den Mulan'a uzanan karakterlerin yer aldığı rengarenk sergi, 31 Mayıs'a dek Sefaköy Galeri Küp'te ziyarete açık kalacak.