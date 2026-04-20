En son Kıyıköy'de görülen Sefa Kılıç için AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri deniz ve kıyı hattında arama çalışmalarını sürdürdü.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 15 Nisan Çarşamba günü en son görülen Sefa Kılıç'ı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. 19 Nisan Pazar günü de ekipler bölgede yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Arama faaliyetleri, AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerinin koordinasyonunda yürütüldü. Ekipler, hem deniz hem de kıyı hattında geniş çaplı tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

Botlar ve çeşitli ekipmanlarla desteklenen çalışmalarda, özellikle deniz yüzeyi ve sahil kesimlerinde detaylı incelemeler yapılırken kayıp Sefa Kılıç'a ulaşabilmek için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.