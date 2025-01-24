Maltepe Belediyesi, “Çocuk Tarım Parkı” projesini Maltepeli çocuklar ve aileleri ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu’nda hizmete açılacak parkı ziyaret ederek çalışmaları yakından inceledi. Köymen “Çocuk Tarım Parkı projesini yakında tüm komşularımızın hizmetine sunuyoruz. Birlikte daha yeşil, daha bilinçli ve sağlıklı bir toplum için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

42 tarhta sebze ve sebze yetiştirecekler

Proje Maltepeli çocukları tarım hakkında bilgi ve deneyim kazanmaya, doğaya ve tarıma teşvik etmeyi amaçlıyor. 5 bin metrekarelik alana sahip parkta bin metrekarelik bir alanda, 42 adet ekim ve eğitim tarhında çocuklar sebze ve bitki yetiştirme sürecini öğrenecek. Parkta bin metrekarelik alan meyve bahçesi olarak tasarlanıp 10 farklı türde meyve ağacı dikildi. 280 metrekarelik piknik alanı ise ailelerin ve çocukların doğa ile iç içe vakit geçirmesi için tasarlandı.

Sürdürülebilir tarım uygulamaları yapılacak

Sadece bir tarım alanı değil aynı zamanda doğal bir eğitim merkezi olma özelliği taşıyacak parkta gerçekleştirilecek aktivitelerle çocukların doğaya olan sevgilerini pekiştirirken, sürdürülebilir tarım uygulamalarına dair bilinçlenmeleri de sağlanacak.