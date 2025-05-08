İstanbul’da Coca-Cola Vakfı (TCCF) ile Küresel Çevre ve Teknoloji Vakfı (GETF) iş birliğiyle, başta Türkiye olmak üzere faaliyet gösterilen beş ülkede başlatılan "Döngüsel Bir Gelecek İçin Ortaklık" (Partnership for a Circular Tomorrow-PACT) programı tanıtıldı.

Coca-Cola Vakfı (TCCF) ile Küresel Çevre ve Teknoloji Vakfı (GETF) iş birliğiyle, başta Türkiye olmak üzere faaliyet gösterilen beş ülkede başlatılan "Döngüsel Bir Gelecek İçin Ortaklık" (Partnership for a Circular Tomorrow - PACT) programı tanıtıldı. Program, sürdürülebilir ambalaj yönetimi alanında çalışan girişimlerle iş birliği yaparak, plastik atıkların toplanmasını ve geri kazanımını hedefliyor. Coca-Cola Vakfı’nın sağladığı 1 milyon dolar tutarındaki başlangıç fonuyla desteklenen program, bölgede atık yönetimine yönelik yenilikçi çözüm ve hizmet modellerine yatırım yapmayı amaçlıyor. Programın lansmanı İstanbul’da proje ortakları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yatırımcı kuruluşlar, atık yönetim şirketleri ve Coca-Cola Sistemi paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Döngüsel Bir Gelecek İçin Ortaklık programının ilk fazı Türkiye, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’da başlıyor. Bu inisiyatif, yeni nesil atık toplama şirketlerine destek vererek kapıdan kapıya toplama altyapısını güçlendirmeyi, geleneksel atık şirketlerini ileri teknoloji yatırımlarıyla dönüştürmeyi ve verimliliklerini artırmayı amaçlıyor. Küresel Çevre ve Teknoloji Vakfı’nın (GETF) merkezi olarak yöneteceği, TCCF tarafından finanse edilen 100 bin ile 400 bin dolar tutarındaki hibeler, seçilen program ortaklarına aktarıldı.

"Hedefimiz, güçlü değer zincirleri oluşturmak"

Coca-Cola Vakfı Başkanı Carlos Pagoaga, "Avrasya ve Orta Doğu’da döngüsel inovasyonu ve atık geri kazanımını iyileştirmeyi amaçlayan PACT programını, partnerlerimizle birlikte başlatmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Hedefimiz, güçlü değer zincirleri oluşturmak, atık toplama alanında çalışanları desteklemek ve atık yönetiminde yenilikleri sürdürmektir. Bu sayede daha temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemek mümkün olacaktır" dedi.

"Coca-Cola Vakfı ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz"

Küresel Çevre ve Teknoloji Vakfı (GETF) CEO’su Monica Ellis yaptığı açıklamada, "GETF olarak, Avrasya ve Orta Doğu’da kritik öneme sahip olan atık yönetimine ilişkin zorlukların ele alınmasına yardımcı olmaktan ve Coca-Cola Vakfı ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. PACT Fonu, bölgesel olarak atık toplama süreçlerinde inovasyonu desteklemeyi, atık geri kazanımını iyileştirmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

"Avrasya ve Orta Doğu’da faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ortaklıklar geliştiriyor, projeler yürütüyoruz"

PACT programı hakkında Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Meltem Tol ise, "The Coca-Cola Company’nin küresel sürdürülebilirlik önceliklerinden biri olan ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşüme kazandırılmasını destekleme vizyonu ile Avrasya ve Orta Doğu’da faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ortaklıklar geliştiriyor, projeler yürütüyoruz. Bu vizyondan yola çıkarak geliştirilen Döngüsel bir Gelecek İçin Ortaklık programı ile toplama ve geri dönüşüm alanında iş birliği yaptığımız tüm paydaşlarımız için değer oluşturmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye’deki program ortağı: TO-KA

PACT inisiyatifi Türkiye’de, ambalaj atıklarının kaynağında, temiz ve ayrı toplanmasını teşvik eden, tüm süreci kayıt altına alarak izleyen ve toplanan ambalaj atığını değere dönüştüren sürdürülebilir dijital atık yönetim platformu TO-KA iş birliğinde yürütülecek. Bu iş birliği kapsamında toplanan PET atıkları, geri dönüşüm yöntemi ile yeniden işlenerek rPET olarak Coca-Cola’nın ambalaj döngüsüne kazandırılacak. PACT ile ilgili detaylı bilgiye www.getf.org/pact adresinden ulaşılabilecek.