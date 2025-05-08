Mersin’in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun makas halkasına sıkışan parmağı, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, lise öğrencisi O.A.Y.’nin (16) sağ orta parmağı küçük bir makasın halkasına sıkıştı. Erkek öğrenci, kendi ve çevresindekilerin çabalarına rağmen makas halkası çıkartılamayınca Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık ekipleri de çocuğun parmadığını sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri spiral makine ve yan keski vasıtasıyla dikkatli şekilde makası keserek çıkardı. Genç, yara almadan makastan kurtuldu.