Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 53.’sü düzenlenen Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali, dans şovları ve konser ile başladı.

1940’lı yıllarda ’Portakal Festivali’ olarak düzenlenen ve son yıllarda uluslararası düzeyde kutlanan Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali 53. kez coşkuya sahne oldu. Nysa Zerafet Güzeli ve Çilek Güzeli yarışmaları ile genç kızların heyecanla beklediği festival, 7-18 Mayıs tarihlerinde Sultanhisar ve Atça’da gerçekleştiriliyor. 9 gün sürecek olan festivalin ilk günü coşkuyla gerçekleştirildi. Festival kapsamında gerçekleştirilecek olan yarışmaların yanı sıra birbirinden ünlü isimler de sahne alırken, festivalin ilk gününde sanatçı Sevtuğ sunumuyla, Edirne Roman Dans Grubu, Ankara Kuzeyin Uşakları Grubu ve Atça Bayan Halk Oyunları ekipleri gösterilerinin ardından Selcan Temel sahne aldı.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, herkesi festivale davet ederken, konu ile ilgili Sultanhisar Belediyesi’nden yapılan açıklamada "53. Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivalimiz, Sultanhisar etkinlikleri ile başladı. Çarşamba akşamı ilk programda Sevtuğ sunumuyla, Edirne Roman Dans Grubu, Ankara Kuzeyin Uşakları Grubu ve Atça Bayan Halkoyunları ekipleri gösterilerinin ardından Selcan Temel sahne aldı" ifadeleri yer aldı.