Bursa'da düzenlenen Trap Türkiye Şampiyonası'na 3 sporcu ile katılan Aydın Büyükşehir Belediyespor, takım halinde Türkiye şampiyonu olurken, Fehmi Gezer bireyselde ikinci oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Ulusal Faaliyet Programı kapsamında Bursa'da düzenlenen Plak Atışları Trap Branşı Türkiye Şampiyonası'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü başarıya imza attı. Şampiyonaya 3 sporcu ile katılan Aydın temsilcisi, takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Bireysel kategoride de dikkat çeken performans sergileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor sporcusu Fehmi Gezer, Türkiye ikincisi olarak kürsüde yer aldı. Elde edilen bu derecelerle Aydınlı sporcular, hem kulüplerine hem de şehre gurur yaşattı.