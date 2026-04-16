Aydın'ın Germencik ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Park Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, 'yol kesmek suretiyle silahla yağma' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.İ. (36) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA