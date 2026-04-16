Mersin'de trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sahadaki eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen trafik ekipleri; kamu kurumları, özel işletmeler, okullar ve vatandaş yoğunluğunun bulunduğu alanlarda düzenledikleri eğitimlerle sürücülere önemli uyarılarda bulunuyor. Eğitimlerde özellikle emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması ve kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesi gibi temel trafik kurallarına dikkat çekiliyor.

Bu kapsamda ekipler, son olarak Toroslar ilçesindeki lojistik dağıtım firmasında görev yapan kamyonet sürücülerine yönelik özel bir eğitim programı gerçekleştirdi. Programda, ticari araç sürücülerinin trafikte üstlendiği sorumluluğa vurgu yapılırken, şehir içi taşımacılık yapan sürücülerin daha dikkatli ve kurallara uygun hareket etmesinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Eğitimde emniyet kemerinin olası kazalardaki hayat kurtarıcı rolü detaylı şekilde anlatılırken, hız ihlallerinin yol açtığı riskler ile kırmızı ışık ihlallerinin sonuçları örneklerle aktarıldı. Programın en dikkat çeken bölümünde ise emniyet kemeri simülasyon aracıyla uygulamalı eğitim verildi. Sürücüler, simülasyon sayesinde düşük hızda gerçekleşen kazaların bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Yetkililer, trafik güvenliği bilincinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin kent genelinde devam edeceğini bildirdi.