Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Tarsus Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen planlı ve titiz takip sonucunda, Tarsus ilçesindeki bir serada yasa dışı kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yaklaşık 3 dönümlük arazi üzerine kurulu sera içerisinde ekili halde 5 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda, S.A., K.O. ve R.O. isimli şüpheliler sera içerisinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yetkililer, halkın huzuru ve gençlerin geleceğinin korunması amacıyla uyuşturucu madde ve ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.