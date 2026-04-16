Mersin'de ormanlık alana ekili narenciye bahçelerinin kaldırılması kararına tepki
Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 350 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Yenişehir ilçesi sınırlarında uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler operasyon yaptı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda bin 350 adet sentetik hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA